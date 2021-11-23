شكرا لقرائتكم خبر عن أ.ش.أ: "صندوق مصر السيادى"يعلن طرح أرض الحزب الوطنى المنحل على المستثمرين قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس صندوق مصر السيادي الدكتور أيمن سليمان، أنه سيتم طرح أرض الحزب الوطنى "المنحل" على المستثمرين خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه تم عمل الدراسات الفنية الخاصة بالمشروع.

وقال سليمان - خلال كلمته بمنتدى رجال الأعمال المصري البحريني الذى نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين - إنه سيتم قبل عملية الطرح استطلاع رأي وزارتي الإسكان والسياحة والآثار وجهات مختلفة أخرى ليتواءم المكون التطويري في ظل الموقع المتميز للأرض، والذي يطل على النيل من ناحية ومنطقة وسط البلد من ناحية أخرى.

وأشار إلى أنه يوجد جزء من المحفظة العقارية لمجمع وزارة الداخلية بوسط البلد متاح للاستثمار، منوها بأن المجمع يضم 7 مبانٍ بموقع متميز يبعد 250 مترا عن مجمع التحرير، وسيتم استغلال جزء منه في إنشاء "كول سنتر"، واستغلال جزء آخر في مجال التعليم وجزء كحاضنة أعمال.

وأضاف أن الصندوق لديه رؤية لإعادة استغلال المباني الأثرية كاستغلال منطقة باب العزب الأثرية حيث يتم إعادة طرحها للمجتمع الاستثماري بشكل يتضمن تطوير النشاط التعليمي والأكاديمي، بالإضافة إلى النشاط الثقافي لخلق نشاط مستدام للابداع والتصميم فى مصربنظام حق الانتفاع.

وأشار إلى إنه تم إعادة استغلال مجمع التحرير، من خلال شريك لديه الملائمه المالية المناسبة، ليصبح مجمع لجذب مجتمع الأعمال في منطقة وسط البلد، خاصة في نشاط ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد أن الصندوق ككيان منحاز بشكل أصيل إلى مشاركة القطاع الخاص، وهو ما يعد أحد أهم مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة، والتي تعتمد على استدامة الربحية واستدامة الموارد في بناء المحفظة الاستثمارية.

وأضاف أن الاستدامة المالية تعتمد على توفير الكفاءة والإدارة والربحية، علاوة على الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة لنمو الاقتصاد المصري وإنعاشه.

وذكر أن الصندوق يعمل في العديد من الأنشطة كالرعايا الصحية وتصنيع الدواء، بالإضافة إلى أنشطة الصناعات الغذائية، بدءا من الزراعة إلى التصدير، علاوة على مجال الخدمات المالية، والذي يضمن الشمول الخدمي وليس الشمول المالي فقط.

وأضاف سليمان، أنه في مجال التعليم لدينا باع طويل واحتياج كبير ويوجد فجوة كبيرة بين العرض والطلب ودور القطاع الخاص صغير، ونحتاج إلى زيادته في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أننا كصندوق قطعنا أشواطا ونسعى للتوسع من خلال توفير مناطق أو مباني يعيد استغلالها أونستثمر مع مديري المدارس أو التعاون مع شركات معنية بإدارة المدارس التعليمية.