شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 78.98 دولار لبرنت و75.83 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم، 78.98 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 75.83دولار للبرميل، حيث شهدت الأسعار ارتفاعا طفيفا .

وسجلت أسعار النفط،الخسائر الأسبوعية الرابعة على التوالي، بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، حيث انخفضت عقود خام القياس العالمي برنت بـ 4% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، وانخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5.4%.

وكان تحالف أوبك+ قد قرر مواصلة تطبيق القرار القاضي بزيادة إنتاج النفط بـ 400.000 برميل يوميا ابتداء من شهر أغسطس الماضي، ويستمر حتى ديسمبر المقبل

وقالت وكالة كيودو اليابانية، إن حكومة البلاد تنظر فى استخدام احتياطيات نفطية للتعامل مع زيادة الأسعار، وأكدت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بانخفاض مخزون النفط الاحتياطى الاستراتيجى لأدنى مستوى منذ 2003، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.