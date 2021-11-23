هبوط كبير في أسعار الذهب بمصر

الشارقة - اميمة ياسر -

هبطت أسعار الذهب في مصر بشكل كبير اليوم، الثلاثاء، حيث انخفض سعر الجرام 13 جنيهًا، مقارنة بسعره أمس الاثنين.

وكان سعر جرام الذهب هبط 4 جنيهات أمس الاثنين، لتصبح قيمة التراجع 17 جنيهًا للجرام حتى الآن.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب اليوم في مصر، وجاءت على النحو التالي:

تراجع سعر الذهب عيار 14 إلى نحو 527 جنيهًا.

وانخفض عيار 18 إلى نحو 678 جنيهًا.

وهبط سعر عيار 21 إلى نحو 791 جنيهًا.

وتراجع عيار 24 إلى نحو 904 جنيهات.

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6328 جنيها.

وأشار الموقع إلى أن السعر قد يختلف من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

كما تراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.01% إلى 1804 دولارًا للأوقية، مقارنة بختام جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.