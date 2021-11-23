شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم تتراجع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 790 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء تراجعها حيث انخفض السعر في سوق الصاغة قبل قليل بحوالي 5 جنيهات، لينزل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر من 795 إلي 790 جنيها للجرام وقت صياغة هذه السطور، مع استمرار هبوط أسعار الذهب في البورصات العالمية.

كانت أسعار الذهب أمس انخفضت بأكثر من 13 جنيها في كافة الأعيرة المتداولة في سوق الصاغة على خلفية نزول سعر أونصة الذهب دون 1800 دولار، بسبب ارتفاع كبير في الدولار الأمريكي أمام عملات أخري

أسعار الذهب اليوم..عيار 24 سجل 902 جنيه.

عيار 21 سجل 790 جنيها.

عيار 18 سجل 676 جنيها.

الجنيه الذهب 6320 جنيها.

أونصة الذهب 1797 دولارا.

هبوط أسعار الذهب جاء بعد أن سجل الدولار الأميركي قفزة عقب إعادة ترشيح رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول لفترة ثانية، وهو ما غذى توقعات بأن البنك المركزي الأميركي سيواصل مسار تقليص برامج الدعم

ودفعت أنباء ترشيح باول لفترة ثانية وترشيح لايل رينارد لمنصب نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الدولار الأميركي للصعود إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2020. وأثارت أيضا قفزة في عوائد سندات الخزانة الأميركية.

ومن شأن صعود الدولار أن يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، في حين أن ارتفاع أسعار الفائدة يقلص جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وتتوقع الأسواق المالية الآن أن البنك المركزي الأميركي سيرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس بحلول يونيو ، وليس يوليو مثلما أشارت توقعات سابقة .