شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الثلاثاء 23-11-2021 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع سعر اليورو اليوم الثلاثاء 23-11-2021، تراجعا طفيفا أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 17.55 جنيه للشراء، و 17.74 للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 17.61 جنيه للشراء، و17.77 للبيع، وفى بنك مصر سجل 17.55جنيه للشراء، و 17.72 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 17.56جنيه للشراء، و17.72 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 17.65 جنيه للشراء، و17.77جنيه للبيع.

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سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى17.65 جنيه للشراء.

17.77 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى17.55 جنيه للشراء.

17.74 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك مصر17.55 جنيه للشراء.

17.72 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك الإسكندرية17.56 جنيه للشراء.

17.72 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك البركة17.58 جنيه للشراء.

17.76 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib17.58 جنيه للشراء.

17.76 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى17.66 جنيه للشراء.

17.79 جنيه للبيع.