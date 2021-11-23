شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة البن: ارتفاع الأسعار 20% بسبب الزيادات العالمية وأزمة الشحن والتضخم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسن فوزي رئيس شعبة البن في الغرفة التجارية، تحرك أسعار كافة الأنواع في السوق المصرى، بنسبة 20%، وذلك بسبب ارتفاع كبير في الأسعار العالمية، مشيراً إلى أن أغلب استهلاك مصر من البن يتم استيراده ومع تحرك الأسعار العالمية ارتفع السعر في مصر بسبب زيادة تكاليف الاستيراد.

وبشأن متوسط أسعار البن في الأسواق حالياً، قال حسن فوزي ل" الخليج 365"، يتراوح سعر كيلو البن المطحون التركي السادة من 100 إلي 120 جنيها الآن والبن المحوج من 130 الي 150 جنيها، وهذه الأسعار غير مستقرة بسبب عدم استقرار الأسعار العالمية.

وعن أسباب الأزمة العالمية في أسعار البن، يقول فوزي، إن البرازيل من أكبر المنتجين، وتعرضت لموجات جفاف مما ألحق الدمار بالمحاصيل، إضافة إلى التضخم الذي يطال أغلب الدول وتضرر حركة النقل البحري وارتفاع كبير في تكلفة نولون الشحن بنسب تتجاوز 120% مما تسبب في زيادة الأسعار، وهذه الزيادة في كافة دول العالم ليس مصر وحدها بالنسبة لمنتج البن.

يشار إلي أن تقرير صادر عن منظمة ICO وهي منظمة حكومية دولية كشف ارتفاع استهلاك البن العالمي من 9.9 مليون طن في 2019 إلى 10 ملايين طن في 2020، بنمو 1.3 وبمعدل استهلاك 316 كيلو جراما في الثانية الواحدة، ما يعني أن استهلاك البن مقابل الشاي يعادل 1.6 مرة، وعلى الرغم من ذلك لم تصل مستويات الاستهلاك إلى ما قبل كورونا، حيث كان الاستهلاك العالمي من القهوة في 2018 نحو 10.1 مليون طن.

وفي مصر، كشفت تقديرات شعبة البن أن حجم الاستيراد السنوي من البن ارتفع إلي مستويات 60 ألف طن، حيث تعتمد مصر كليا على الاستيراد، ولم نتمكن من الحصول على إحصاءات رسمية عن حجم استيراد البن سنوياً.

وأوضح فوزى أن أكثر الأنواع تداولا فى مصر هى البن المستورد من دول " اندونيسيا فيتنام و الهند" مشيرا إلى أن البن البرازيلى والكولومبى والحبشى "الاثيوبى" سعرهما مرتفع فى مصر بعد اليمنى مباشرة، لافتا إلى أنه يتم التركز على استيراد البن من اندونيسيا ونستورد منها قرابة 60 % يليها البرازيل ثم كلومبيا ثم فيتنام والهند واثيوبيا.