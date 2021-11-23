شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة الزامبى: فرص أمام المصدرين المصريين لتلبية احتياجات سوق زامبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة حرص مصر علي تعزيز التعاون الاقتصادي مع دولة زامبيا من خلال تحقيق التكامل الصناعي وتحسين حركة التبادل التجاري بين البلدين والاستفادة من كافة المزايا التي تتيحها اتفاقية الكوميسا لزيادة معدلات التجارة البينية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، مشيرةً الى ان هناك فرص متميزة امام الصادرات المصرية للنفاذ للسوق الزامبي وذلك في قطاعات المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية والهندسية والنسيجية والكيماويات والأسمدة وقطاع مواد البناء والتشييد والصناعات الطبية والدوائية.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع تشابوكا مولينجا وزير التجارة والصناعة الزامبي، وذلك في إطار مشاركتهما في فعاليات قمة الكوميسا الحادية والعشرين والمنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من رؤساء الدول أعضاء تجمع الكوميسا، والتي ستشهد تسلم مصر رئاسة التجمع من دولة مدغشقر.

وقالت الوزيرة ان المباحثات تناولت توافق الرؤى بين مسئولى البلدين لوضع آليات تحقيق التكامل الصناعي المشترك القائم على الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة بدول القارة لربطها بسلاسل القيمة، والعمل على زيادة التكامل الصناعي بين الدول الافريقية بشكل عام، ومصر وزامبيا بشكل خاص، مشيرةً الى سعي مصر خلال فترة رئاستها لتجمع الكوميسا للتنسيق مع كافة الدول الأعضاء وفي مقدمتها زامبيا لتفعيلمقترحات التعاون المشترك، والتي تستهدف تعميق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء في مجالات التجارة والصناعة والبنية التحتية والزراعة والسياحة.

وأوضحت جامع أن اللقاء استعرض أهمية تفعيل اللجنة التجارية المصرية الزامبية المشتركة بهدف تعزيز سبل التعاون التجاري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى السعي لتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي المشترك ليقوم بدور فاعل في دفع أوجه الشراكة بين البلدين والنهوض بها إلى آفاق أرحب بما يليق بمستوى العلاقات التي تربط البلدين.

وأشارت الوزيرة إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وزامبيا بلغ العام الماضي نحو 15,1 مليون دولار منها 14,6 مليون دولار صادرات مصرية و500 ألف دولار واردات، مشيرةً الى ان اهم بنود الصادرات المصرية لدولة زامبيا تشمل الأسمدة والكيماويات والصناعات الغذائية والصناعات الهندسية والأثاث ومواد البناء والتشييد والمنتجات الزراعية والملابس والمنسوجات.

ونوهت وزيرة التجارة، الى حرص الوزارة على تشجيع المزيد من الشركات المصرية لزيارة السوق الزامبي لبحث فرص التعاون الصناعي المشترك مع الشركات الزامبية لتحقيق المنفعة المتبادلة لكلا البلدين، خاصةً في ظل وجود العديد من قصص النجاح لشركات مصرية مستثمرة في السوق الزامبي، مشيرةً إلى امكانية التعاون بين البلدين في مجال تطوير القطاع الزراعي الزامبي وذلك فيما يتعلق بزراعة المحاصيل الاستراتيجية في زامبيا وتوجيه الإنتاج للسوق المحلي أو الأسواق المجاورة.

وأكدت الوزيرة رغبة الحكومة المصرية في تعزيز التعاون مع الجانب الزامبي في مجالات تعزيز التكامل في القطاع الصحي مع زامبيا لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، إلى جانب تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين المصري والزامبي لتفعيل الاعتراف المتبادل في مجال الأدوية، وكذا تبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مجال السياحة لا سيما وأن زامبيا تعد سوقاً واعداً للخدمات السياحية والفندقية.

وأضافت ان الفترة الماضية شهدت زخماً كبيراً فيما يتعلق بزيارات الوفود المصرية لدولة زامبيا تضمنت زيارة وفد المجلس التصديري للصناعات الهندسية لزامبيا خلال شهر سبتمبر الماضي، والذي ضم عدداً من الشركات المصرية العاملة في مجالات الأجهزة المنزلية والآلات والمعدات الزراعية والمحولات والمولدات الكهربائية حيث ساهمت الزيارة في فتح قنوات إتصال بين الشركات المصرية ونظيرتها الزامبية، وتعريف الشركات الزامبية بالإمكانات الإنتاجية للشركات المصرية، وكذا زيارة رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية والدوائية لزامبيا خلال شهر نوفمبر الجاري ولقائه مع وزيرة الصحة الزامبية لبحث فرص التعاون المتاحة في مجال تجارة وإنتاج الأدوية، لافتة الي امكانية ايفاد بعثة أخرى لزامبيا تضم عدداً من المستثمرين المصريين للتعرف عن كثب على فرص الاستثمار المتاحة في زامبيا خاصة في مجالات الأثاث والمنسوجات.

ومن جانبه، أكد تشابوكا مولينجا وزير التجارة والصناعة الزامبي حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون مع مصر في مختلف المجالات واعطاء دفعة قوية لمعدلات التبادل التجاري بين البلدين، مشيرا الي ان المستثمرين المصريين لديهم فرصة كبيرة لتلبية احتياجات السوق الزامبي خاصة لما يتمتع به المنتج المصري من مزايا تنافسية كبيرة وقبول لدى المستهلك الزامبي.

وأضاف مولينجا أن الحكومة الزامبية تتوجه حاليا لزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية الي جانب الاستعانة بالخبرات الافريقية وعلى رأسها مصر بدلاً من الاعتماد على خبرات من خارج حدود القارة السمراء، لافتا الي رغبة الجانب الزامبي في تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين المصري، فضلاً عن الاستفادة من الخبرة المصرية الواسعة في التكنولوجيا الزراعية في تنمية الزراعة في زامبيا في محاصيل القطن والذرة وغيرها.

وأشاد وزير التجارة والصناعة الزامبي بالتطور الكبير الذي تشهده مصر حالياً وبصفة خاصة في مجال البنية التحتية والمشروعات القومية الكبرى وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة والتي تم إنشاؤها وفق أحدث طراز عالمي، لافتاً في هذا الإطار إلى حرص بلاده على نقل الخبرة المصرية الرائدة في هذا المجال إلى دولة زامبيا.