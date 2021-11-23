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انطلاق ورشة «الأراضي البيضاء.. فرص واعدة» و 9 محاور تطرح للمناقشة

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الدمام - شريف احمد - انطلقت ورشة عمل بعنوان «الأراضي البيضاء.. فرص واعدة» في غرفة الأحساء ممثلة في اللجنة العقارية وذلك بالتعاون مع برنامج رسوم الأراضي البيضاء بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بقاعة المها في فندق مكان ، وتتناول الورشة 9 محاور شملت ( إقرار النظام وارتباطه برؤية 2030 ، والهدف من فرض الرسوم ، أبرز ما ورد في النظام واللائحة ، ومراحل نظام رسوم الأراضي البيضاء ، والأهداف المحققة من البرنامج ، والنطاقات المستهدفة ، وإجراءات الفوترة وآلية التقييم ، والخط الزمني للمدينة ، والربط مع الجهات ذات العلاقة ) .

وتحدث خلال الورشة كلٌ من المشرف العام على مكتب رسوم الأراضي البيضاء بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وليد بن جمعة العبيد الله؛ ورئيس برنامج رسوم الأراضي البيضاء عبد الحميد بن سليمان الحماد؛ ورئيس اللجنة العقارية بغرفة الأحساء خالد سعود الصالح .

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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