شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ورشة «الأراضي البيضاء.. فرص واعدة» و 9 محاور تطرح للمناقشة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت ورشة عمل بعنوان «الأراضي البيضاء.. فرص واعدة» في غرفة الأحساء ممثلة في اللجنة العقارية وذلك بالتعاون مع برنامج رسوم الأراضي البيضاء بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بقاعة المها في فندق مكان ، وتتناول الورشة 9 محاور شملت ( إقرار النظام وارتباطه برؤية 2030 ، والهدف من فرض الرسوم ، أبرز ما ورد في النظام واللائحة ، ومراحل نظام رسوم الأراضي البيضاء ، والأهداف المحققة من البرنامج ، والنطاقات المستهدفة ، وإجراءات الفوترة وآلية التقييم ، والخط الزمني للمدينة ، والربط مع الجهات ذات العلاقة ) .

وتحدث خلال الورشة كلٌ من المشرف العام على مكتب رسوم الأراضي البيضاء بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وليد بن جمعة العبيد الله؛ ورئيس برنامج رسوم الأراضي البيضاء عبد الحميد بن سليمان الحماد؛ ورئيس اللجنة العقارية بغرفة الأحساء خالد سعود الصالح .