شكرا لقرائتكم خبر عن 862 رخصة جديدة و1115 غيروا النشاط ونقلوا الملكية بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • 7 آلاف رخصة إنشائية ومهنية في الشرقية خلال 2021

أصدرت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلدية وسط الدمام "7031" رخصة إنشائية ومهنية منذ بداية العام 2021م، وذلك عبر بوابة "بلدي" التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وأوضحت الأمانة أن الرخص المنجزة والصادرة، شملت "862" رخصة جديدة، وتجديد "4700" رخصة متنوعة بين طلب إلغاء وتغيير النشاط ونقل الملكية ورخصة مهنية، وإنجاز "1115" رخصة لتغيير النشاط ونقل الملكية وتعديل بيانات الرخصة، وإصدار 354 رخصة بناء إنشائية للمشاريع التجارية والسكنية.