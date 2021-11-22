شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تغلق مرتفعة 1% بفعل تقارير حول تعديل خطط الإنتاج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، بفعل تقارير بأن أوبك+ قد تعدًل خططها لزيادة إنتاج الخام إذا عمدت دول مستهلكة كبرى للسحب من احتياطياتها أو إذا ثبطت جائحة فيروس كورونا الطلب.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 81سنتا، أو واحدا بالمئة، لتسجل عند التسوية 79.70 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط أيضا 81 سنتا، أو واحدا بالمئة، لتبلغ عند التسوية 76.75 دولار للبرميل.

وكان الخامان القياسيان كلاهما قد هبطا بأكثر من دولار في التعاملات المبكرة إلى أدنى مستوياتهما منذ أول أكتوبر تشرين الأول.

وقال مسؤولون يابانيون وهنود إنهم يعملون على سبل للسحب من الاحتياطيات الوطنية للنفط الخام بالتوازي مع الولايات المتحدة واقتصادات كبرى أخرى لتهدئة الأسعار، حسبما قالت سبعة مصادر حكومية مطلعة على الخطط لرويتزر.

ووفقا لمصدر على دارية بالمناقشات فإن مثل هذا الإعلان قد يصدر في قريب ربما غدا الثلاثاء، لكن البيت الأبيض ومسؤولون بوزارة الطاقة الأمريكية قالوا إنه لم يتم اتخاذ أي قرار رسمي بشأن السحب من الاحتياطيات.

وجاءت المناقشات بعدما لم تتمكن الحكومة الأمريكية من اقناع تحالف أوبك+ بضخ المزيد من النفط، إذ يجادل كبار المنتجين بأنه لا يوجد نقص في المعروض العالمي من الخام.

وقال جوزيف ماكمونجل الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي الذي مقره الرياض إنه يتوقع أن تتمسك أوبك+ بخطتها لإضافة إمدادات إلى السوق بشكل تدريجي ما لم تطرأ عوامل خارجية غير متوقعة.