مذكرة تفاهم لتطوير المواد القائمة على البوليمر

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وتستهدف المذكرة التي وقعها عن الشركة كلاي سي ويليامز، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال أويل ويل فاركو ورئيسها ومديرها التنفيذي، إلى تعزيز جهود التعاون بين البرنامج والشركة لدعم وتشجيع استخدام المواد غير المعدنية من الناحية البيئية والاقتصادية، ودعم مكانة المملكة بوصفها موردا عالميا للبتروكيميائيات، بما يتماشى مع الركائز الاستراتيجية لبرنامج استدامة الطلب على البترول المتعلقة بالتنمية والابتكار والاستدامة.
ونوه وزير الطاقة في تصريح بهذه المناسبة، باهتمام ومتابعة ودعم ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس اللجنة العليا للمواد الهيدروكربونية الأمير محمد بن سلمان، بالبرنامج، مبينا أن هذا البرنامج الطموح، اهتم به إنسان طموح يسعى دائما إلى تنمية قدرات هذا البلد، ويستعين بجيل طموح من أبنائنا وبناتنا، حيث ساعدنا كثيرا في إقرار البرنامج.
الجدير بالذكر أن برنامج استدامة الطلب على البترول هو برنامج تحت إشراف اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية، وقد حدد البرنامج وأعطى الأولوية لنحو 50 مبادرة في قطاعات النقل والمنافع والمواد التي تعزز الاستدامة والتنمية والابتكار، إذ يهدف إلى تمكين استخدام المواد القائمة على البوليمر، ودعم توطين سلاسل الإمداد للمواد الهيدروكربونية، في حين تقدم شركة ناشيونال أويل ويل فاركو حلولا تعتمد على التكنولوجيا لتمكين استخدام المواد القائمة على البوليمر بمختلف القطاعات الصناعية؛ خاصة أنها شركة رائدة في الابتكارات والتطوير في قطاع المواد غير المعدنية.
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