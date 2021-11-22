69 عقوبة على منشآت تخالف نظام الاستثمار التعديني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة بوكالة الرقابة التعدينية 333 جولة ميدانية على عدد من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة، خلال أكتوبر الماضي، وأصدرت 69 عقوبة على المنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني الجديد.

وأوضحت الوزارة أن العقوبات الصادرة تتمثل في 48 عقوبة لاستغلال الرمل العادي، و14 لاستغلال خام البحص، و4 لاستغلال مواد الردميات، وعقوبتين لاستغلال الرمل والحصى، بينما أصدرت عقوبة واحدة لاستغلال الطين.

وذكرت الوزارة أن المخالفين الذين يعملون دون رخص نظامية يشكلون النسبة الأكبر من عدد العقوبات الصادرة، مؤكدة أنها تسعى إلى استمرار تنفيذ الجولات الرقابية؛ للتأكد من متابعة الأنشطة التعدينية وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها وحماية المجتمعات المجاورة، إضافة إلى تطبيق لائحة نظام الاستثمار التعديني بما يحقق استدامة القطاع.

وأشارت إلى أن المخالفين في منطقة مكة المكرمة يشكلون النسبة الكبرى من إجمالي العقوبات الصادرة بنحو 19 عقوبة، تليها المنطقة الشرقية بـ18، ثم منطقة القصيم بـ10 عقوبات، ومنطقة الرياض بـ9 عقوبات.

ويهدف نظام الاستثمار التعديني الجديد - الذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الحالي - إلى حماية القطاع وتحقيق أهدافه الرئيسة المتمثلة في الإسهام في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى تعظيم القيمة المحققة من الموارد المعدنية الطبيعية في المملكة، من خلال الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية بما يحقق جاذبية القطاع للاستثمار، وتحويله ليكون الركيزة الثالثة للصناعة.

جولات ميدانية على المواقع التعدينية







العدد: 333 جولة



الفترة: أكتوبر 2021



العقوبات: 69



توزيع العقوبات:





48 لاستغلال الرمل العادي14 لاستغلال خام البحص4 لاستغلال مواد الردميات



عقوبتان لاستغلال الرمل والحصى



عقوبة واحدة لاستغلال الطين



العقوبات بحسب المناطق:

مكة المكرمة: