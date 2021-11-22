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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، تنص على تقديم دعم مالي لمندوبي التوصيل السعوديين العاملين في التطبيقات المسجلة لدى الهيئة، والحاصلين على وثيقة العمل الحر المقدمة من قبل وزارة الموارد البشرية، وذلك بعد تنفيذ عدد محدد من طلبات التوصيل بشكل شهري. وتهدف المذكرة الموقعة إلى تشجيع الشباب السعودي في تنويع مصادر الدخل، ومواكبة النمو المتصاعد في تطبيقات التوصيل، وذلك وفق مسارين، يصل إجمالي الدعم المالي فيهما إلى 3 آلاف ريال شهريا لكل متقدم.



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