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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غرفة جازان تنظم بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية واتحاد الغرف السعودية اليوم، ورشة عمل عن «برنامج حماية الأجور»، للتعريف بالمنصة الجديدة لبرنامج حماية الأجور «مدد»، وذلك عبر تطبيق زوم. وتتناول الورشة عددا من المحاور المتخصصة حول التعريف ببرنامج حماية الأجور وأهمية الالتزام به، والتعريف بمنصة «مدد»، وأهم مزايا المنصة وشرح أسهل طريقة لضمان الالتزام بالبرنامج، بهدف توعية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالبرنامج والالتزام به، وأثره اقتصاديا وأمنيا، وتمكينهم من تحقيق الالتزام بمتطلبات برنامج حماية الأجور بالشكل الأمثل بما يحقق أهداف ومتطلبات هذا البرنامج في حماية حقوق العاملين في القطاع الخاص، ورفع التزام المنشآت بدفع الأجور بالقيمة والوقت المحدد نظاما.

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