«نساند للاستثمار» تدعم إنشاء مصنع لإعادة تدوير البلاستيك في رابغ

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة نساند للاستثمار، المملوكة بالكامل لشركة «سابك»، اتفاقية استثمار، عن طريق صندوق نساند بإدارة البلاد المالية، مع شركة المملكة الخضراء للصناعة وشركة (AMUT) الإيطالية لإنشاء مصنع لإعادة تدوير القوارير المصنوعة من ترفتالات البولي إيثيلين بمدينة رابغ، وذلك في إطار التزامها بالاستثمار في المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة والإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وسينتج المصنع رقائق ترفتالات بولي إيثيلين معاد تدويرها للاستخدام في الأغراض الغذائية لخدمة الأسواق المحلية والعالمية.

وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة نساند للاستثمار فيصل البحير عن اعتزازه بتحقيق إنجاز جديد يكلل جهود الشركة الرامية إلى توثيق التوافق الاستراتيجي مع أهداف المملكة وكذلك أهداف «سابك» لدعم المحتوى المحلي، والمساعدة في تعزيز تنافسية المملكة على مستوى العالم، مؤكدا أن هذا الإنجاز يدعم التزام «سابك» بترسيخ مفهوم الاقتصاد الدائري في سبيل تحقيق أهداف الاستدامة الأشمل.

من جانبه، أوضح كبير مسؤولي الاستثمار في شركة نساند للاستثمار فهد النعيم، أن الاستثمار في مصنع إعادة تدوير القوارير المصنوعة من ترفتالات البولي إيثيلين سيحقق قيمة اقتصادية للمملكة، مبينا أن تعزيز مثل هذه الاستثمارات يدعم أهداف المملكة بأن تصبح من مراكز التصدير المهمة في العالم.

يذكر أن نساند للاستثمار تدعم وتمكن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة بالمملكة، وتعد هذه الصفقة السادسة التي وقعها الشركة منذ تأسيسها أواخر عام 2018م للمساعدة في تعزيز المحتوى المحلي وخدمة أهداف التنويع الاقتصادي الوطنية.

الاتفاق على:







إنشاء مصنع لإعادة تدوير القوارير المصنوعة من ترفتالات البولي إيثيلين بمدينة رابغ.



إنتاج المصنع:





رقائق ترفتالات بولي إيثيلين معاد تدويرها للاستخدام في الأغراض الغذائية لخدمة الأسواق المحلية والعالمية.



مصنع لإعادة تدوير البلاستيك في رابغ

أطراف الاتفاقية: