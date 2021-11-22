«معادن» تدشن محطة أسمدة في ملاوي تدعم نفاذ الصادرات السعودية للسوق الأفريقي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتح رئيس جمهورية ملاوي لازاروس تشاكويرا، محطة أسمدة «ليووندي» التابعة لشركة التعدين السعودية «معادن»، مشيدا بجهودها في دعمها للتنمية الاقتصادية بالجمهورية، من خلال إنشائها المحطة التي تتمتع بمواصفات عالمية المستوى.

وتقع محطة «ليووندي» على خط السكك الحديدية الذي يصل جمهورية ملاوي بميناء ناكالا في موزمبيق، وهو أحد أعمق الموانئ على ساحل جنوب شرق القارة الأفريقية، ويصل خط السكك الحديدية جمهورية ملاوي، لتعزيز الخدمات اللوجستية، مما يتيح إمكانية نفاذ ووصول أكبر لصادرات السعودية من الأسمدة التي تنتجها معادن للسوق الأفريقي.

وتمتد المحطة الجديدة على مساحة تبلغ 15 ألف م2، بسعة تخزين تصل إلى 40 ألف طن متري، وسعة مزج تبلغ 2,400 طن متري يوميا، وقدرة تعبئة سنوية تبلغ 10 ملايين طن، وإجمالي قدرة إنتاج تصل إلى 360 ألف طن متري سنويا، وستشغل باستخدام أحدث التقنيات، بما في ذلك نظام إدارة سلسلة التوريد اللوجستية التي تعتمد على الخدمات السحابية، ومختبر متقدم في الموقع لاختبار الأسمدة بسرعة ودقة، وستعتمد المحطة حلول الطاقة المستدامة والمتجددة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

ومن المتوقع أن تسهم محطة «ليووندي» للأسمدة في دفع نمو صادرات معادن إلى الدول الأفريقية، حيث ستوفر المحطة إمكانية الوصول إلى إمدادات ثابتة من الأسمدة عالية الجودة لأكثر من 5 ملايين مزارع في جمهوريتي ملاوي وزامبيا، مما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي في أفريقيا.

وستسهم المحطة في تعزيز مكانة معادن في إحدى أسرع المناطق الزراعية نموا في العالم، ويأتي تأسيس هذه المحطة في إطار مبادرات معادن الاستراتيجية في أفريقيا، التي بدأتها بالاستحواذ على «مجموعة ميريديان» في 2019، واستفادتها من قدرتها على خدمة سوق الأسمدة العالمية، حيث ستواصل معادن التركيز على عملياتها الهادفة إلى تزويد السوق العالمي بالفوسفات ودعم دور المملكة في الإسهام في استقرار منظومة الأمن الغذائي العالمي.

يذكر أن أعمال معادن لإنتاج الفوسفات تشمل 3 مجمعات صناعية ضخمة في المملكة، هي: مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية، وهي مركز لإنتاج الفوسفات في المملكة، ومدينة رأس الخير الصناعية، وهي مركز آخر لمعالجة الفوسفات والبوكسايت، وتوسعة «فوسفات 3» الذي سيحقق زيادة في إنتاج مادة الأمونيا بما يتجاوز مليون طن لتصل إلى 3.3 ملايين طن، وزيادة 3 ملايين طن من الطاقة الإنتاجية للأسمدة الزراعية إلى محفظة معادن، لتصل الطاقة الإنتاجية الإجمالية إلى أكثر من 9 ملايين طن سنويا.

محطة أسمدة ليووندي

