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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ملتقى الاستثمار في الجوف تنطلق فعالياته اليوم في مدينة سكاكا، حيث يطرح حزمة الفرص الاستثمارية الواعدة والمتنوعة في عدد من النشاطات التي تتميز بها المنطقة. وسيشهد الملتقى المقام تحت رعاية أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف توقيع عقود بين الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» وعدد من المستثمرين في واحة مدن بالجوف. ويسعى الملتقى لتحقيق مجموعة من الأهداف التي تسرع دفع عجلة التنمية الاقتصادية والصناعية في المنطقة، والاستفادة من المزايا التنافسية للمنطقة في قطاعات الزراعة والأغذية والتعدين وغيرها، واستقطاب الاستثمارات في واحة مدن الصناعية التي تم تدشينها مؤخرا على مساحة 3 ملايين م² لتمكين الاستثمارات النسائية ودعم ريادة الأعمال، وجذب كبرى الشركات وأحدث التقنيات الغذائية والزراعية التي توفر فرص عمل لأبناء وبنات المنطقة مع العمل على تحسين جودة المنتج وكفاءة الإنتاج، والإسهام في الناتج المحلي الإجمالي، وربط المصنعين والمزارعين من خلال سلسلة توريد موحدة.

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