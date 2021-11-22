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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قمة تجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي «كوميسا»، تستضيفها القاهرة اليوم تحت عنوان «تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الرقمي الاقتصادي الاستراتيجي»، وبمشاركة ممثلي 21 دولة من الدول أعضاء التجمع، بالإضافة إلى عدد من رؤساء التجمعات الاقتصادية الأفريقية. وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع في تصريح لها أن القمة ستناقش عدة تقارير حول موضوعات التكامل الاقتصادي بين الدول أعضاء تجمع الكوميسا، وموقف جائحة كورونا في الإقليم، والمجلس الوزاري الـ «42»، وتقرير وزراء الخارجية الـ «17»، وتقرير الدورة الحالية لـ»كوميسا»، وتقرير مجلس أعمال التجمع.



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