شكرا لقرائتكم خبر عن «التحلية» تمد «المياه الوطنية» بـ6 آلاف م3 يومياً من المياه بخيبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بضخ المياه العذبة من محطة تنقية خيبر، التي نفذتها أخيراً بسعة تجاوزت 6000 م3 يومياً من المياه العذبة، وفق الاتفاقية المبرمة مع شركة "المياه الوطنية" لتلبية الطلب المتزايد، وضمان استمرار أمن الإمداد المائي بالمحافظة.

ويأتي ذلك ضمن مشاريع تطوير البنية التحتية الجاري تنفيذها في مجال معالجة المياه، وفي إطار مبادرة تحسين جودة المياه في محافظة خيبر وزيادة مصادرها، إذ ستُسلَّم وتُربَط كميات المياه المنتجة مع خزن شركة المياه الوطنية في المدينة المنورة لخدمة المستفيدين.

ويواكب المشروع رؤية المملكة 2030 في تعزيز الاستدامة المائية وضمان أمن الإمداد، ويدعم العلاقة الإستراتيجية بين "التحلية" و"المياه الوطنية"، ويعزز آفاق التعاون والتكامل بين جميع قطاعات الدولة ومؤسساتها.

بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات التحلية الهندسية والفنية التي تمتد لأكثر من 47 عاماً في مجالات تصاميم وإنشاء وتشغيل المنظومات الإنتاجية ووحدات معالجة مياه الآبار والسدود، مستفيدةً من قدراتها في تنفيذ مثل هذه الأعمال وفقاً لأعلى المعايير العالمية.