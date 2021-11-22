شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعي لمؤشرات الأسهم الخليجية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت مؤشرات الأسهم الخليجية في نهاية تعاملات اليوم الإثنين، إذ أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية منخفضا 314.18 نقطة، ليقفل عند مستوى 11171.76 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.1 مليار ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 206 ملايين سهم، تقاسمتها أكثر من 400 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 14 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 188 شركة على تراجع.

وأنهى مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) التعاملات منخفضا 251.42 نقطة، ليقفل عند مستوى 23719.84 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 15 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 210 آلاف سهم، تقاسمتها 1215 صفقة.

وأقفل مؤشر سوق دبي المالي منخفضا بنسبة 2.6% عند مستوى 3172 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 906 ملايين درهم، فيما أقفل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية مرتفعا بنسبة 0.1%، عند مستوى 8345 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.9 مليار درهم.

وأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على انخفاض مؤشر السوق العام بمقدار 52.58 نقطة، ما نسبته 72ر0%، ليبلغ مستوى 64ر7202 نقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4ر315 مليون سهم، تمت عبر 12718 صفقة نقدية، بلغت قيمتها الإجمالية 8ر57 مليون دينار.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس بنسبة 54ر0%، ما يعادل 92ر32 نقطة، لينهي تداولاته عند مستوى 04ر6049 نقطة، فيما بلغت كمية الأسهم المتداولة 5ر241 مليون سهم، بقيمة 9ر25 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 7898 صفقة، وتراجع مؤشر السوق الأول بمقدار 77ر61 نقطة، ليبلغ مستوى 41ر7799 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 79ر0%، من خلال 9ر73 مليون سهم، تمت عبر 4820 صفقة، بقيمة نقدية بلغت 9ر31 مليون دينار.

وأقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1.786.84 بانخفاض قدره 6.68 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 734.02 بانخفاض قدره 10.45 نقطة عن معدل إقفاله السابق، وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليونين و879 ألفا و72 سهما بقيمة إجمالية قدرها 597 ألفا و561 دينارا بحرينيا، تم تنفيذها من خلال 89 صفقة.

وأغلق مؤشر بورصة مسقط (30) عند مستوى 4061.36 نقطة، منخفضا 4.2 نقطة وبنسبة 0.104%، مقارنة بآخر جلسة تداول، والتي أغلقت على 4065.60 نقطة، وبلغت قيمة التداول مليونين و976 ألفا و201 ريال عماني، مرتفعة بنسبة 51.1% مقارنة بآخر جلسة تداول والتي بلغت مليونا و969 ألفا و588 ريالا عمانيا.