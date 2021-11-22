شكرا لقرائتكم خبر عن طرح 23 فرصة استثمارية دائمة بمركز الشقيق في جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب، 23 فرصة استثمارية دائمة في مواقع متعددة بالمركز، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي " فرص".

وقال رئيس بلدية الشقيق م. ناصر عطيف، إن طرح هذه الفرص يأتي تعزيزاً لفرص الاستثمار وفق خطة البلدية المستقبلية لرفع إيرادات البلدية وتنمية مركز الشقيق الذي يُعد من أبرز الواجهات السياحية في المنطقة الجنوبية، التي تستقبل سنوياً أعداداً كبيرة من السائحين خلال هذا العام.

وأضاف أن الفرص الاستثمارية التي سيتم تنفيذها عبارة عن فلل وشاليهات فندقية، ومنتجعات سياحية ترفيهية، وشاليهات وقري سياحية، وبوليفارد، ومدينة ألعاب مائية، وكافيهات ومقاهي ومطاعم بالكورنيش الجنوبي والكورنيش الشمالي، والاستفادة من مكونات النفايات، وسوق الأسماك والخضار اليومي، داعياً الراغبين في الاستثمار للاطلاع والتقديم من خلال الدخول على بوابة الاستثمار البلدي " فرص" الإلكترونية، أو من خلال تحميل تطبيق الأجهزة الذكية " فرص".