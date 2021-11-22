شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع معدل البطالة في تايلاند إلى أعلى مستوى منذ 16 عاما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات اليوم الاثنين ارتفاع معدل البطالة لأعلى مستوى منذ 16 عاما خلال الربع الثالث، حيث أضرت القيود الأكثر صرامة التي تم فرضها لاحتواء فيروس كورونا بالنشاط الاقتصادي والوظائف.

ونقلت صحيفة بانكوك بوست عن المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية القول إن معدل البطالة ارتفع إلى 2.25% خلال الربع الممتد حتى سبتمبر الماضي، أي ما يمثل 870 ألف عاطل عن العمل، وذلك مقارنة بـ 1.89 % خلال الربع الثاني.

ويشار إلى أن معدل البطالة بلغ 2.52 % خلال الربع الأول من عام 2005.

ويشار إلى أن تعريف البطالة ضيق تماما في تايلاند، حيث أنه يشمل الذين لا يعلمون ولو لساعة خلال الاسبوع قيد الرصد، ويستثني أصحاب الأعمال أو المزارع. ويقول المحللون إنه لا يعكس حجم الاقتصاد غير الرسمي.

وكان البنك المركزي قد قال في وقت سابق إنه من المتوقع أن يبلغ عدد العاطلين 3.4 مليون شخص في نهاية 2021 وقد تراجع معدل التوظيف بنسبة 0.6 % خلال الربع الثالث، مقارنة بنفس الربع من العام الماضي ليصل عدد العاملين إلى 37.7 مليون شخص.

وقال دانوشا بيشايانان رئيس المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مؤتمر صحفي" إجراءات مكافحة فيروس كورونا كان لها تأثير كبير على سوق العمل".

وأضاف أن تخفيف القيود وإعادة فتح الاقتصاد سوف يؤديان إلى زيادة التوظيف في قطاع السياحة، ولكن الدولة ستحتاج إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لمساعدة الأعمال التجارية.

وتوقع المجلس الأسبوع الماضي استقبال 200 ألف سائح أجنبي هذا العام و 5 مليون زائر العام المقبل، وذلك مقارنة بـ 40 مليون سائح أجنبي عام .2019