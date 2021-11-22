شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. إدراج وبدء تداول النايفات للتمويل بسوق الأسهم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يشهد سوق الأسهم السعودية ، اليوم الاثنين 22 نوفمبر، إدراج وبدء تداول أسهم شركة النايفات للتمويل بالسوق الرئيسية.

وأعلنت "تداول السعودية"، في وقت سابق أنه سيتم إدراج أسهم الشركة برمز تداول 4081 وبالرمز الدولي SA15DGH1VOH4، على أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

وأشارت إلى أنه سيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.