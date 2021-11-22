شكرا لقرائتكم خبر عن "المعمر": رفع دعوى قضائية ضد الشركة لمطالبتها بتعويض 65.5 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس" عن قضية تجارية مرفوعة ضدها من قبل شركة اتساق المحدودة في المحكمة التجارية بالرياض، مبينة أن الشركة المدعية طالبتها بالتعويض بمبلغ وقدره 65.5 مليون ريال شامل ضريبة القيمة المضافة 15%، بالإضافة إلى مبلغ 300 ألف ريال عن أتعاب المحامي.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، إن ذلك يأتي عن خدمات استشارات تقنية للمستفيد النهائي، بحسب ادعاء الشركة المدعية.

وأشارت إلى أن القيمة الأولية الأساسية للاتفاقية الموقعة مع الشركة المدعية 367 ألف ريال فقط، مع وجود بند لأعمال إضافية في حالة طلب المستفيد النهائي تفعيل ذلك البند.

وبيّنت أن الشركة المدعية تطالب بتعويض عن أعمال تدعي تنفيذها، لافتةً إلى أن تاريخ الدعوى القضائية 22 أكتوبر 2021.

وأوضحت أنه لا يمكن في هذه المرحلة تحديد الأثر المالي لهذه القضية، كما أنه لا يمكن في هذه المرحلة تحديد التبعات القانونية والمخاطر لهذه القضية.

وأضافت أنها تقوم بدراسة القضية وفق المستندات التي سيتم تقديمها من الشركة المدعية من خلال تبادل المذكرات وعلى ضوء ذلك سيتم تكليف محامٍ مختص حسب نوع القضية، مشيرةً إلى أنه سيتم الإعلان عن أي تطورات تخص هذه القضية في حينه.