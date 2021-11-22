شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تبقي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبقى البنك المركزي الصيني (بنك الشعب) اليوم، على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير للشهر التاسع عشر على التوالي. وقرر البنك استمرار الفائدة الرئيسية على قروض العام الواحد الأولية عند مستوى 3.85%، وفائدة قروض الخمس سنوات الأولية عند مستوى 4.65%.

وتُحدد الفائدة على القروض الأولية بشكل شهري على أساس الطلبات المقدمة من 18 بنكًا إلى البنك المركزي في الصين، رغم أن البنك المركزي يمتلك سلطة على تحديد الفائدة.