شكرا لقرائتكم خبر عن السلفادور تعتزم إنشاء "مدينة بتكوين" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت حكومة السلفادور عن خطط لبناء مدينة بتكوين.

وقال الرئيس ناييب بوكيلي مساء يوم أمس السبت إن مدينة بتكوين الواقعة عند سفح بركان كونتشاجوا على ساحل المحيط الهادي، ستتمتع بضرائب متدنية وستكون مقرا لمراكز بيانات لاستخدام العملة الرقمية.

وقال إن الحكومة ستوفر البنية التحتية، بينما سيكون بإمكان المستثمرين من القطاع الخاص بناء المكاتب والمراكز التجارية والشقق.

وستكون مدينة بتكوين منطقة اقتصادية خاصة، ولن تفرض سوى ضريبة القيمة المضافة.

من ناحية أخرى، سيتم توفير الطاقة الضرورية عبر محطة لإنتاج الطاقة من حرارة الأرض ببركان كونتشاجوا.

كما أعلن الرئيس بوكيلي عن خطط لإصدار سندات حكومية بعملة بتكوين الرقمية العام المقبل.

وأصبحت السلفادور أول دولة في العالم تجري مناقصة بعملة بتكوين في سبتمبر الماضي.

وبتكوين، أكثر العملات الرقمية شهرة، لا يحكمها بنك مركزي، لكنها نشأت عبر عملية حوسبة غير مركزية. وتجرى عمليات حوسبة معقدة للتأكد من صحة المعاملات المالية، ما جعلها عملة أكثر استهلاكا للطاقة، وأكثر تذبذبا في أسعارها.