شكرا لقرائتكم خبر عن دور للضيافة تستقبل وفد كبار مسؤولي ماريوت الدولية لتعزيز سبل التعاون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في زيارةٍ تؤكد عمق الشراكة وأهمية السوق السعودية

دور للضيافة تستقبل وفد كبار مسؤولي ماريوت الدولية لتعزيز سبل التعاون

زار كبار مسؤولي شركة ماريوت الدولية ورئيسها التنفيذي أنتوني كابوانو شركة دور للضيافة للتباحث في سبل تعزيز الشراكة بين الطرفين ومشاريع التعاون المستقبلية.

وتعكس هذه الزيارة عمق العلاقة المتينة بين شركة دور للضيافة وشركة ماريوت الدولية، والتي تمتد لأكثر من 40 عاماً منذ افتتاح فندق ماريوت في مدينة الرياض، وذلك للمرة الأولى في المملكة. وقد أرسى ماريوت الرياض منذ إنشائه في العام 1980، قواعد الضيافة الراقية على مستوى المنطقة وفقاً للمعايير العالمية، وكان من أوائل فنادق الخمس نجوم في المملكة. ومنذ ذلك التاريخ، تعززت الشراكة ما بين دور للضيافة وماريوت الدولية وتطورت لتشمل اليوم ستة فنادق تضم أكثر من 1,381 غرفة وجناح.

ووسط استقبالٍ حار، رحب رئيس مجلس إدارة شركة دور للضيافة عبدالله بن محمد العيسى بالسيد أنتوني والوفد المرافق له، وقال: "تكتسب هذه الزيارة أبعاداً عدة، فهي تعبّر عن أهمية الشراكة الاستثنائية بين الطرفين، وأهمية السوق السعودية والدور الذي تلعبه شركة دور للضيافة في المحافظة على هذا المستوى العالمي الراقي من الخدمات، إلى جانب تطويرها لمواكبة حركة السياحة في المملكة والمترافقة مع التوجهات الجديدة للسيّاح والنزلاء من مختلف الفئات، كما تمثل هذه الزيارة حرصنا على تعزيز جهوزيتنا لمواكبة النمو المرتقب في سياحة الأعمال والسياحة العائلية الترفيهية في المملكة، تماشياً مع التطورات التي تشهدها المملكة في هذا لإطار في ظل رؤية المملكة 2030".

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة ماريوت الدولية أنتوني كابوانو على عمق العلاقة التي تجمع بين ماريوت الدولية وشركة دور للضيافة، والتي تؤكد أهمية المملكة ومنطقة الشرق الأوسط لدى ماريوت العالمية. واعتبر كابوانو أن السوق السعودية تعدّ أحد أهم الأسواق العالمية في قطاع الضيافة والفنادق، بفضل ما تتمتع به من ثقافة غنية وتراث أصيل ومتجذر في الضيافة، إلى جانب النظرة المستقبلية التي تعطي مكانة هامة لهذا القطاع وتعزز مساهمته الاقتصادية توازياً مع تطور القطاع السياحي في المملكة.

وشدد كابوانو على أهمية تعزيز هذه الشراكة للمرحلة القادمة، في ظل ما تشهده المملكة من ازدياد للطلب على القطاع الفندقي، والحاجة لتوفير أرقى مستوى من المنتجات والخدمات الفندقية. واعتبر أن هذه الشراكة مستمرة ومتجذّرة منذ أكثر من أربعة عقود، وتتطور يوماً بعد يوم، بهدف تقديم أفضل تجربة إقامة للضيوف الذين يبحثون عن الفخامة والتميز.