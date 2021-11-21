شكرا لقرائتكم خبر عن «آبل» تعلن عن ميزة رائعة لمستخدميها.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة آبل الأمريكية مؤخرا عن إتاحة الخدمة الذاتية، لإصلاح الأجهزة الخاصة بمستخدمي منتجات آبل من ضمنها هاتف الآيفون.

وقالت الشركة في بيان ان الخدمة ستتيح للعملاء الذين يشعرون بالارتياح تجاه إكمال الإصلاحات الخاصة بهم الوصول إلى قطع الغيار والأدوات الأصلية، من آبل متاح أولاً لمستخدمي آيفون 12 و13.

كما سيتبعه قريبًا أجهزة كمبيوترات الماك المزودة بشرائح M1 ، وسيتوفر إصلاح الخدمة الذاتية في أوائل العام المقبل في الولايات المتحدة، فيما سيتوسع ليشمل بلدانًا أخرى طوال عام 2022.

وذكر جيف ويليامز ، الرئيس التنفيذي للعمليات في إن توفير وصول أكبر إلى قطع غيار آبل الأصلية يمنح عملائنا مزيدًا من الخيارات إذا كانت هناك حاجة إلى الإصلاح"، موضحا أنه يواجه عدد كبير من الشركات العالمية مؤخرا ضغوط دولية، لتوفير قطع الغيار لأجهزتهم.