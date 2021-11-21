5 مزادات تعرض 815 فرصة استثمارية لعقارات ومنقولات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يقيم مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» 6 مزادات علنية، على عقارات ومنقولات في مدن ومحافظات بمناطق المملكة، في الفترة بين 25- 31 نوفمبر 2021.

وتعرض المزادات، 815 فرصة استثمارية من العقارات والمنقولات تتمثل في أراض تجارية وسكنية وزراعية، وفلل، وعمائر، وبيوت شعبية، إضافة إلى منقولات متنوعة تتمثل في آلات ومعدات صناعية لمصنع بيتومين الرياض المحدودة.

وتبدأ المزادات، بـمزاد الفرص المقام على 4 عقارات في مدينة الرياض، ثم مزاد نجد المقام على عقار أرض خام في محافظة الرس، ومزاد الخرج المقام على 7 عقارات في محافظة الخرج، ومزاد جوهرة جازان المقام على 5 عقارات في مدينة جازان، ومزاد قمة الرياض الالكتروني المقام على 5 عقارات، في مدينة الرياض، إضافة إلى مزاد علني لبيع منقولات مصنع بيتومين الرياض المحدودة تتمثل في 793 أصلا مقولا من المعدات الصناعية لصناعة الإسفلت المستحلب والعوازل الإسفلتية بمدينة الرياض، ويمكن الاطلاع على محتويات المزادات العقارية ومزادات المنقولات من خلال صفحة المزادات بموقع مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» الالكتروني.

ويعد مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات، الذي يسند إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو التركات الخاصة والأفراد، وذلك من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، عن طريق طرحها عبر المنصة الالكترونية (infath.sa) بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول، وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.

المزادات:

