شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أهداف لمركز التنمية الصناعية تدعم المشاريع الريادية والناشئة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت أخصائية التنمية الصناعية نورة الكريديس إن مركز التنمية الصناعية يتخصص في مساعدة أصحاب المشاريع الريادية أو الناشئة بتطوير مشاريعهم أو أفكارهم وتحويلها إلى مؤسسات أعمال ناجحة في السوق تحقق لهم الدخل. مشيرة إلى أن المركز يهدف الى تهيئة بيئة عمل مناسبة لاحتضان الافكار والمشاريع الصناعية والخدمية الناشئة والصغيرة، وعقد الشراكات مع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال، ورفع نسبة توطين الوظائف ودعم النمو والاستدامة للمشاريع المحتضنة، ومساعدة وتأهيل ريادي الأعمال من خلال تقديم الإرشاد والتدريب والاستشارات المتخصصة.

جاء ذلك خلال لقاء التواصل لقطاع الأعمال النسائي بمدينة الجبيل الذي نظمته غرفة الشرقية بالتعاون مع المركز اليوم الأحد وأداره نور الإبراهيم عضو مجلس أعمال بفرع غرفة الشرقية بالجبيل.

وأكدت الكريديس أن المركز يساعد على تنمية المشاريع الناشئة من خلال مجموعة من خدمات الدعم والاستشارات، وإيجاد قنوات التواصل مع الجهات المتخصصة؛ بهدف توفير دعم وتمويل وتطوير المشاريع الريادية.