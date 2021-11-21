شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية لتطوير مدينة صناعية في «بحرة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقّعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، اتفاقية تطوير مدينة صناعية خاصة مع إحدى الشركات على مساحة إجمالية تتجاوز 5 ملايين م2 في محافظة بحرة.

وأكّد الرئيس التنفيذي م. خالد السالم، أن تمكين القطاع الخاص يعد هدفاً رئيساً ضمن إستراتيجية «مدن» لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي للارتقاء بدوره في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% حسب مستهدفات «رؤية السعودية 2030».

وأوضح أن المساحة الإجمالية للمدينة الصناعية تصل إلى 5,068.400م2 وتضم العديد من الصناعات القائمة المتعلقة بالمواد الأساسية ومواد البناء المستخدمة في بناء الحرمين الشريفين، بالإضافة إلى المستودعات والسكن الخاص بالعمالة، مضيفاً أن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن مهام «مدن» لمنح التراخيص اللازمة لإقامة المدن والمُجمعّات الصناعية الخاصة التي يُطوّرها القطاع الخاص، ويؤسّس لبنيتها التحتية طبقاً للمعايير واللوائح المعتمدة لديها، على أن تشرف «مدن» على أعمال التطوير والتشغيل مع تطبيق كافة الاشتراطات الواردة في دليل البناء والسلامة، والدليل البيئي.

وقال السالم: «تهتم مدن بتطوير المدن والمُجمعّات الصناعية الخاصة في مناطق المملكة كافة، وتحفيز المؤسسّات والشركات على الاستثمار فيها باعتبارها ركيزة أساسية لبناء اقتصاد متنوع يُحقّق التنمية المستدامة طبقاً لرؤية السعودية 2030، حيث تشرف اليوم على 17 مُجمعاً ومدينة صناعية قائمة وتحت التطوير مملوكة للقطاع الخاص، بالإضافة إلى مدينة ومُجمّع صناعيين تحت الدراسة، مضيفاً أنها حريصة على تفعيل الشراكات مع القطاعين العام والخاص، وتقديم قيمة مضافة لشركائها من خلال تهيئة البيئة الاستثمارية النموذجية، ودعمها بالمنتجات والخدمات الصناعية المبتكرة من أجل الإسهام في النهوض بالتنمية الصناعية بالمملكة».

وتهتم «مدن» منذ انطلاقتها عام 2001 بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تشرف اليوم على 36 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 4 آلاف مصنع بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس.