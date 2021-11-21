شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل أعضاء اللجان القطاعية بمجلس الأعمال السعودي البحريني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرض مجلس الأعمال السعودي البحريني المشترك الفرص الاستثمارية في مملكة البحرين، خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد في المنامة برئاسة عبدالرحمن العطيشان رئيس الجانب السعودي وسمير ناس رئيس الجانب البحريني.

وخلال الاجتماع تم تشكيل وتسمية أعضاء اللجان القطاعية، وجاء من أهمها لجنة الاستثمار والصناعية والنقل, في خطوة مهمة للرفع من مستوى التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين.