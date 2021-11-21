تراجع طفيف.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

أفاد موقع "مصراوي" بأن سعر الذهب في مصر قد تراجع في بداية تعاملات اليوم الأحد بشكل طفيف، إذ هبط سعر الجرام جنيهاً واحداً مقارنة بمستواه في منتصف تعاملات أمس.

وأوضح الموقع أن أسعار الذهب عيار 14 تراجعت إلى نحو 539 جنيهًا.

وانخفضت أسعار الذهب عيار 18 إلى نحو 693 جنيهًا.

كما هبطت أسعار الذهب عيار 21 إلى نحو 808 جنيهات.

وتراجع أسعار الذهب عيار 24 إلى نحو 923 جنيهًا.

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6464 جنيهًا.

وسجل سعر الذهب عالميًا حوالي 1845 دولارا للأوقية، بختام تعاملات جلسة الجمعة، أخر جلسات الأسبوع.

واليوم إجازة بالبورصات العالمية.