شكرا لقرائتكم خبر عن «ساما»: الترخيص لشركة تقنية مالية في مجال المدفوعات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي «ساما» عن الترخيص لشركة تقنية مالية جديدة في مجال المدفوعات الإلكترونية، من خلال خدمة سداد الفواتير الإلكترونية؛ ليبلغ بذلك إجمالي عدد الشركات المرخص لها من قِبل البنك المركزي لتقديم خدمات المدفوعات 14 شركة، إضافة إلى حصول 7 شركات على موافقة أولية.

وتأتي هذه الخطوة، انطلاقًا من دور البنك المركزي في تمكين قطاع التقنية المالية عبر السماح بدخول أنشطة جديدة؛ لتعزيز استقرار ونمو القطاع، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات التي تحقق قيمة مضافة، وبشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات من خلال الالتزام بما يصدر من متطلبات رقابية وإشرافية، وبما يتوافق مع دور البنك المركزي في تعزيز الاستقرار المالي، ودعم فُرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

ونوه البنك المركزي السعودي بالسعي المستمر لدعم قطاع شركات المدفوعات والتقنيات المالية، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، إضافةً إلى تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة، وبما يُحقق أهدافه لتعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، وتمكين وصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

وشدد على أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قِبل البنك المركزي السعودي، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة موقع البنك المركزي الإلكتروني.