شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي.. منتدى " تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية" مارس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعقد البرلمان العربي بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة، منتدى عربي حول " تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية"، خلال الفترة من 29 إلى 31 مارس المقبل.

وسيناقش المنتدى على مدى 3 أيام سُبل تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، ودور القطاع العام والخاص في النهوض بالتنمية العربية للتجارة البينية.

ويهدف المنتدى إلى دعم ركائز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، وتوفير شبكة أمان مهمة وضرورية، تسهم في معالجة ما تعرضت له الاقتصاديات العربية خلال جائحة كورونا، وتقديم الأفكار والحلول العلمية للخروج من هذه المرحلة الحرجة بأقل الخسائر الاقتصادية.