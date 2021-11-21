الاقتصاد

البرلمان العربي.. منتدى " تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية" مارس المقبل

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الدمام - شريف احمد - يعقد البرلمان العربي بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة، منتدى عربي حول " تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية"، خلال الفترة من 29 إلى 31 مارس المقبل.

وسيناقش المنتدى على مدى 3 أيام سُبل تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، ودور القطاع العام والخاص في النهوض بالتنمية العربية للتجارة البينية.

ويهدف المنتدى إلى دعم ركائز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، وتوفير شبكة أمان مهمة وضرورية، تسهم في معالجة ما تعرضت له الاقتصاديات العربية خلال جائحة ، وتقديم الأفكار والحلول العلمية للخروج من هذه المرحلة الحرجة بأقل الخسائر الاقتصادية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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