شكرا لقرائتكم خبر عن 23 فرصة استثمارية للقطاع الخاص في حائل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت أمانة منطقة حائل، 23 فرصة استثمارية في عدة مواقع بمدينة حائل شملت أنشطة الترفيه، والمجمعات والأسواق والمحلات التجارية بمساحات مختلفة وبين المشرف العام على العلاقات العامة والإعلام بأمانة المنطقة المهندس نايف الرشيدي، أن الفرصة متاحة في عدة مواقع وبمساحات مختلفة،مشيراً إلى أن الأمانة تتيح عبر بوابتها الإلكترونية "استثمار حائل " العديد من الفرص الاستثمارية أمام رواد ورائدات الأعمال بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة بالشراكة مع القطاع الخاص وتحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة.