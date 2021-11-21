شكرا لقرائتكم خبر عن 52 ألف أسرة مستفيدة من «البناء الذاتي» في 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت أعداد الأسر المستفيدة من القرض العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي من مستفيدي برنامج سكني 52.339 أسرة في جميع مدن ومناطق المملكة، وذلك منذ بداية شهر يناير حتى أكتوبر 2021، ضمن أكثر من 175 ألف أسرة أعلن «سكني» عن استفادتها، منها 149.619 أسرة سكنت منازلها حتى أكتوبر الماضي.

ويأتي ذلك امتدادا لجهود البرامج في تنويع الخيارات السكنية والحلول التمويلية، التي يقدمها بالشراكة مع القطاع الخاص لتسهيل تملك مستفيديه من الأسر السعودية باستحقاق فوري وإجراءات سهلة وميسرة وفقا لرغباتهم واحتياجاتهم، عبر موقعه وتطبيقه للأجهزة الذكية، لزيادة التملك السكني إلى 70 % بحلول 2030، تحقيقا لمستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية 2030-.

ويشترط للحصول على القرض المدعوم للبناء الذاتي أن يكون المواطن مستحقا للدعم السكني، ويمتلك أرضا سكنية، ورخصة بناء سارية المفعول، إضافة إلى توافر دخل ثابت يمكنه من الحصول على القرض، وعدم الحصول على دعم سكني سابق.