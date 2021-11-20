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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مليون شاب وفتاة استفادوا من خدمات الإرشاد والتطوير المهني التي تقدمها بوابة «سبل»، وذلك منذ إطلاق البوابة في يناير 2020م، وحتى نهاية أكتوبر الماضي، بحسب صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف». وتستهدف خدمات بوابة «سبل»، طلاب التعليم العام والجامعي، والباحثين عن عمل والموظفين، حيث توفر بوابة الكترونية تضم عدة خدمات وأدوات للتثقيف والإرشاد المهني، منها تقديم خدمات الاستشارات المهنية حضوريا أو عن بُعد، ومقياس الميول المهنية، وتوفير محتوى ومعلومات غنية وتفاعلية عن سوق العمل لمساعدة الشرائح المستهدفة على اتخاذ قرارات صائبة فيما يخص مساراتهم التعليمية والمهنية.

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