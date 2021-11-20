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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع هيئة الحكومة الرقمية ورشة عمل تمكين تطبيقات وحلول إنترنت الأشياء للمدن، بمشاركة عدد من ممثلي الأمانات والبلديات والهيئات التطويرية والمدن الخاصة ومقدمي خدمات إنترنت الأشياء المرخصين في المملكة، بهدف تشجيع قطاع البلديات والأمانات والهيئات التطويرية على تبني تطبيقات إنترنت الأشياء في أعمال وخطط تطوير المدن لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وجرى تقديم نبذة تعريفية بالتقنيات الناشئة وبيان أهمية إنترنت الأشياء وما تتيحه هذه التقنية من إمكانات متنوعة.

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