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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الفرق الرقابية المشتركة لمكافحة التستر التجاري بفرع وزارة التجارة في منطقة المدينة المنورة، نفذت جولات تفتيشية على الأسواق والمراكز التجارية والأنشطة التي يزيد فيها الاشتباه بمخالفة نظام مكافحة التستر التجاري، وذلك ضمن جولات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.

وتأتي الحملة التي يشارك فيها العديد من الجهات، بهدف الرقابة والمتابعة لمخالفي نظام التستر التي لا تقتصر فقط على الأنشطة التجارية بل تشمل الأنشطة الاستثمارية والخدمية والمهنية والصناعية والزراعية وغيرها.

ودعا فرع وزارة التجارة مخالفي نظام مكافحة التستر بالمبادرة والاستفادة من الفترة التصحيحية التي تستمر حتى 15 رجب المقبل.