الفرق الرقابية

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وتأتي الحملة التي يشارك فيها العديد من الجهات، بهدف الرقابة والمتابعة لمخالفي نظام التستر التي لا تقتصر فقط على الأنشطة التجارية بل تشمل الأنشطة الاستثمارية والخدمية والمهنية والصناعية والزراعية وغيرها.
ودعا فرع وزارة التجارة مخالفي نظام مكافحة التستر بالمبادرة والاستفادة من الفترة التصحيحية التي تستمر حتى 15 رجب المقبل.
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