شكرا لقرائتكم خبر 16.7 ألف شهادة تحمل ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول في أكتوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفع عدد شهادات تحمل ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول في أكتوبر بمقدار 16.7 ألف شهادة، لتبلغ منذ بداية البرنامج حتى نهاية أكتوبر الماضي 575 ألف شهادة، مقارنة مع 558 ألف شهادة بنهاية سبتمبر الماضي، بحسب تقرير برنامج «سكني» الصادر في نوفمبر 2021.

وأظهر التقرير نمو أعداد الأسر السعودية المستفيدة من الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يقدمها «سكني» خلال العام الحالي 2021، ليصل عددها إلى 175,520 أسرة حتى نهاية أكتوبر الماضي، ما بين مستفيدين من القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية جاهزة وتحت الإنشاء، والبناء الذاتي لمن يملكون أراضي، والاستفادة من أراضي مخططات «سكني»، منها 149,619 أسرة سكنت منازلها.

وتضمن تقرير «سكني» تفاصيل تحديثات البناء في 82 مشروعا توفر أكثر من 100 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء، بدأ تنفيذها بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص في جميع مناطق ومدن المملكة، ضمن 106 مشروعات توفر أكثر من 146 ألف وحدة بين شقق وفلل وتاون هاوس بمتوسط أسعار 700 ألف ريال وجودة عالية في البناء، بهدف تعزيز جودة حياة الأسر السعودية، وزيادة نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وتناول التقرير الأراضي السكنية وتطوير المخططات، حيث يتيح موقع وتطبيق «سكني» الالكتروني حجز الأراضي وإصدار عقودها الكترونيا، ضمن 223 مخططا سكنيا توفر أكثر من 180 ألف أرض سكنية تتوزع في مختلف مناطق ومدن المملكة.

وأبرز التقرير خدمات «سكني» الالكترونية التي يقدمها تطبيق وموقع «سكني» بيسر وسهولة على مدار الساعة والتي تبدأ من التسجيل والاستحقاق الفوري، واستعراض الخيارات السكنية، وعروض الجهات التمويلية بالشراكة مع 18 جهة، والحجز الفوري للوحدات والأراضي وإصدار عقود الأراضي وخدمة المستشار العقاري وخيارات «السوق العقاري» والتصاميم النموذجية لمستفيدي البناء الذاتي وإصدار رخص البناء الكترونيا، والمقاول المعتمد، وغيرها من الخدمات.

شهادات تحمل ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول

