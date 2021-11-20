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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، يقيم 5 مزادات علنية الكترونية، على عقارات عدة في شمال المملكة، حيث تبدأ المزادات اليوم وتستمر حتى الـ24 من نوفمبر الحالي.

وتعرض المزادات 12 فرصة استثمارية عقارية تتمثل في أراض تجارية وسكنية، وفلل، وعمائر، وبيوت شعبية واستراحات في 8 مدن ومحافظات مختلفة في شمال المملكة.

وتبدأ المزادات، بـمزاد شمال السعودية (1) المقام على 5 فرص عقارية في مدينة عرعر ودومة الجندل ورفحاء، ثم مزاد شمال السعودية (2) المقام على فرصتين عقاريتين في مدينة حائل، ومزاد شمال السعودية (3) المقام على فرصتين عقاريتين في مدينة طريف، ومزاد شمال السعودية (4) المقام على فرصة استثمارية في مدينة سكاكا، إضافة إلى مزاد شمال السعودية (5) المقام على فرصتين عقاريتين استثماريتين، في تبوك والقريات.