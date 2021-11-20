شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب: 25 نموذجا برسم التنمية إلكترونيا عبر منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه تمت إتاحة النماذج الخاصة برسم تنمية موارد الدولة إلكترونيًا على منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة ويبلغ عددها 25 نموذجا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بتقديم التيسيرات للممولين وتسهيل الإجراءات أمامهم، خاصة مع اقتراب موسم تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا ، وحرصًا من المصلحة على استكمال الخدمات المقدمة على المنظومة الإلكترونية .

وأوضح " عبد القادر " أن نماذج رسم التنمية المختصة بالإقرار عن قيمة الرسم المُستحق على المحررات ، مثل جوازات السفر، ورخص السيارات، ورخص القيادة للسيارات، وكذلك الإقرار عن قيمة الرسم المُستحق عن بعض الأنشطة مثل الشراء من الأسواق الحرة، وتذاكر السفر للخارج، وذلك نص عليه قانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

وقال " عبد القادر " إنه بإتاحة هذه النماذج إلكترونيًا على المنظومة، لن يحتاج الممول للذهاب إلى الإدارة العامة لرسم التنمية، ولكن يستطيع ملء نماذج رسم التنمية وتوريدها على المنظومة الإلكترونية على مدار 24 ساعة، وسداد قيمة الرسم الُمستحق، وذلك خلال 15 يوما من الشهر التالي لتاريخ التحصيل.

وأشار " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إلى أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز خمسمائة جنيه في حالة التخلف عن توريد هذا الرسم في الموعد المحدد لذلك، بالإضافة إلى فرض الغرامة في حاله السداد بعد الميعاد بنسبه 2% من قيمه الرسم المستحق عن كل شهر و لا تجاوز قيمه الرسم نفسه، لافتًا إلى أن نهاية المهلة الضريبية لكل إقرار هى 15 يوما من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية.