شكرا لقرائتكم خبر عن تداول فيديو لمشاجرة واشتباك بالأيدى بأحد فروع فودافون.. والشركة: انتهت بالتصالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مشاجرة واشتباك بالأيدى داخل أحد فروع فودافون مصر، أثارت جدلا كبيرا، فيما أعلنت الشركة أنها انتهت بالتصالح بين جميع الأطراف واتخاذ الإجراءات. من غير ما اعرف السبب

وكشف مصدر بالشركة تفاصيل الواقعة قائلا:"حدثت مشادة بين طرفين تطورت إلى تطاول بالأيدى، تم على إثرها تحرير محضر والتصالح مابين الأطراف والإعتذار من الجانبين وإتخاذ الإجراءات اللازمة."

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن إدارة فودافون لا تقبل أى تجاوز فى حق العملاء تحت أى ظرف وجارى التحقيق فى هذه الواقعة لإتخاذ إجراءات حاسمة.

فودافون هى أكبر شركة محمول فى مصر من حيث عدد المشتركين بنحو 44 مليون عميل، وتمتلك أكبر محفظة لتحويل الاموال عبر المحمول، ضمنهم 11 مليون مستخدم لخدمة "فودافون كاش".