شكرا لقرائتكم خبر عن سيئول : الإنفاق الرأسمالي للشركات الكبرى يرتفع بأكثر من 7% رغم الجائحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر تقرير إخباري أن الشركات الكبرى في كوريا الجنوبية زادات من استثماراتها بأكثر من 7% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2021 في إطار الجهود المبذولة لإيجاد محركات نمو مستقبلية رغم تداعيات جائحة فيروس كورونا ، حسبما ذكر متتبع الشركات.

وبلغ الإنفاق الرأسمالي المجمع لـ 336 شركة من بين أكبر 500 شركة في البلاد 4ر124 تريليون وون (105 مليارات دولار أمريكي) في الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضيين، بزيادة قدرها 3ر7% عن عام 2020، وفقًا لـمؤسسة "سي إي أو سكور" لأبحاث السوق في سول.

وزادت الشركات في قطاعات المعلومات والتكنولوجيا والكهرباء والإلكترونيات استثماراتها في المرافق بأكثر من 12 تريليون وون خلال فترة التسعة أشهر، بحسب ما أوردته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وعلى النقيض من ذلك، خفضت شركات البتروكيماويات والسيارات وقطع الغيار وبناء السفن والآلات والصناعات الفولاذية الإنفاق الرأسمالي في أعقاب تفشي كورونا.

وكانت شركة سامسونج للإلكترونيات أكبر الشركات إنفاقا بحوالي 37 تريليون وون، بزيادة قدرها 28% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وجاءت "إس كيه هاينكس" في المركز الثاني بنحو 4ر2 تريليون وون، ثم "سامسونج إس دي إس"، بنحو 4ر413 مليار وون، و"إل جي" للإلكترونيات بنحو 5ر405 مليار وون، و"كيه تي" للاتصالات بنحو 4ر379 مليار وون.

وعلى صعيد آخر، خفضت نحو 49% ،أو 163 من إجمالي الشركات، إنفاقها على المرافق في نفس الفترة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

وسجلت "جي إس كالتكس" التراجع لأكبر بقيمة 4ر638 مليار وون، تليها "إس كيه" للاتصالات بنحو 4ر517 مليار وون، و"هيونداي موتور" الرائدة في عالم السيارات بـ 4ر361 مليار وون.