شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حظر إحدى الشركات..7 التزامات لعملاء شركات السمسرة بالبورصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت لجنة العضوية بالبورصة المصرية، منذ أسبوعين بحظر استفادة شركة للوساطة في الأوراق المالية من نظم التداول المعمول بها في البورصة والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة للعمل بها، وكذلك حظر تواجد أياً من العاملين لديها في قاعة التداول، وحددت البورصة 7 التزامات تخص عملاء الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وهي:



أولًا الصدق عند تقديم المعلومات أولًا الصدق عند تقديم المعلومات تقديم كافة المعلومات المطلوبة منهم كاملةً ودقيقة عند تعبئة أي نماذج تطلبها الشركات، ولا يجوز للعملاء تقديم أي معلومات مضللة أو خاطئة أو غير مكتملة أو عدم الإفصاح عن المعلومات الهامة أو الجوهرية. ثانيًا التأكد من البيانات الواردة في عقود فتح الحسابالتأكد من أن النسخ المصدرة لعقود فتح الحساب تشمل كافة المحتويات، ومن ذلك – على سبيل المثال لا الحصر- بياناتهم الشخصية وقيمة العمولات ومعدلات العوائد وكافة الرسوم والأعباء المالية. ثانيًا التأكد من البيانات الواردة في عقود فتح الحسابالتأكد من أن النسخ المصدرة لعقود فتح الحساب تشمل كافة المحتويات، ومن ذلك – على سبيل المثال لا الحصر- بياناتهم الشخصية وقيمة العمولات ومعدلات العوائد وكافة الرسوم والأعباء المالية.