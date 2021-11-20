شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكثر 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر سهم "البنك التجاري الدولي (مصر)"، قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 12 مليون ورقة، وبقيمة تداول 633.6 مليون جنيه، يليه سهم " شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية" بحجم تداول بلغ 27.4 مليون ورقة، وقيمة تداول 483.7 مليون جنيه.

وجاء في المركز الثالث، "زهراء المعادي للاستثمار والتعمير" بحجم تداول بلغ 14.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 193.4 مليون جنيه، ثم "حديد عز" بحجم تداول 14.6 مليون ورقة، وبقيمة تداول 189.6 مليون جنيه، ثم "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول 13.3 مليون ورقة، وقيمة تداول 173.4 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفى المركز السادس "رواد السياحة-رواد" بحجم تداول بلغ 11.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 158.2 مليون جنيه، ثم "المجموعة المصرية العقارية" بحجم تداول 82.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 125.3 مليون جنيه، ثم "سبيد ميديكال"، بحجم تداول 62.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 123.5 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "الشمس للإسكان والتعمير"، بحجم تداول 17.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 122.9 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "الشرقية-إيسترن كومباني"، بحجم تداول بلغ 8.6 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 101.7 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 2.03% ليغلق عند مستوى 11337.99 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، للأسبوع الثانية على التوالي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 7.8% ليغلق عند مستوى 2015.95 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" هبوطًا بنحو 6.35% ليغلق عند مستوى 2972.43 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 2.17% ليغلق عند مستوى 13323.60 نقطة، وهبط مؤشر تميز في بنسبة 2.14% ليغلق عند مستوى 4179.18 نقطة.