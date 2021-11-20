شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتصالات" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة بـ807.1 مليون جنيه خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع المنتهي، ثالث أسبوع من شهر نوفمبر الجاري، بعدما سجل حجم تداول بلغ 189.3 مليون ورقة بقيمة 807.1 مليون جنيه، وجاء قطاع العقارات ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 323.7 مليون ورقة، بقيمة 786.7 مليون جنيه، فيما احتل قطاع البنوك، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 15.1 مليون ورقة بقيمة 690.2 مليون جنيه، يليه قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول 73.9 مليون ورقة بقيمة 468.2 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بحجم تداول بلغ 183.2 مليون ورقة بقيمة 368.2 مليون جنيه.

وفى المركز السادس، حل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 82.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 319.5 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 137.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 302.3 مليون جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول بلغ 82.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 252.3 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول 49.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 141.7 مليون جنيه، ثم قطاع مواد البناء بحجم تداول بلغ 28.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 105.5 مليون جنيه.

وحل قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف والمرافق، في المركزين الأخيرين على التوالي، وبلغ حجم تداول الأول 7.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 12.4 مليون جنيه، الثاني بحجم تداول 310 ألف ورقة بقيمة 11.2 مليون جنيه.

والبورصة المصرية سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية، والتجارية، والخدمية، على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة، فى توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذباً للمستثمرين.