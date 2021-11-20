شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة أكبر 5 دول إفريقية تستورد منها مصر.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت قيمة إجمالى الواردات المصرية من دول الاتحاد الافريقي، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبلغت قيمتها الإجمالية نحو 1455 مليون دولار في الفترة من يناير/ سبتمبر 2021، مقابل 1118 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق، بنسبة زيادة قدرها 30.2%، بينما كانت الواردات 1430 مليون دولار عام 2020 .

ورصدت بيانات جهاز الإحصاء بالإنفوجراف أعلى قيم الواردات فى خمس دول إفريقية بنسبة 72% من إجمالى هذا التكتل، وفقا لما يلي:



الدول الافريقية التي تستورد منها مصر

السودان: بلغت قيمة الواردات 258 مليون دولار بنسبة 17.7% من إجمالي التكتـل.

زامبيا: بلغت قيمة الواردات 251 مليون دولار بنسبة 17.3% من إجمالى التكتل.

المغرب: بلغت قيمة الواردات 191 مليون دولار بنسبة 13.1% من إجمالي التكتل.

كينيا: بلغت قيمة الواردات 173 مليون دولار بنسبة 11.9% من إجمالى التكتل.

الكونغو الديمقراطية: بلغت قيمة الواردات 171 مليون دولار بنسبة 11.8% من إجمالي التكتل.

وجاء ترتيب أهم السلع المستوردة كالتالى:

نحاس ومصنوعاته بقيمة واردات 489 مليون دولار بنسبة 33.6% من إجمالي السلع.

وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة واردات قيمتها 242 مليون دولار بنسبة 16.6% من إجمالي السلع.

بن وشاى وبهارات بقيمة واردات 164 مليون دولار بنسبة 11.3% من إجمالي السلع.