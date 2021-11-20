شكرا لقرائتكم خبر عن «صندوق الأمير سلطان التنموي» و«الصناعي» يدعمان ابتكارات رواد الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس التنفيذي لصندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز التنموي حسن الجاسر أن الصندوق يسعى بالشراكة مع الصندوق الصناعي من خلال برنامج حاضنة المشاريع الصناعية لفتح آفاق أوسع المستقبل للمشاريع الصناعية في المملكة، وذلك بتدريب رواد ورائدات الأعمال ودعم المشاريع والابتكارات في المجال الصناعي لضمان استمراريتها ونجاحها على الصعيد البعيد، فيما يأتي هذا التعاون لاستثمار الطاقات الريادية في المجال الصناعي بما يتميز به البرنامج من حزمة الممكنات، التي ستخلق مشاريع مستدامة في القطاع الصناعي.

وكان صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز التنموي قد أطلق برنامج حاضنة المشاريع الصناعية بالتعاون مع الصندوق الصناعي بتاريخ 18 أكتوبر، ويهدف البرنامج إلى تحفيز رواد الأعمال الصناعيين لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ريادية واعدة في القطاعات، التي يدعمها الصندوق الصناعي لصناعة الطاقة، والتعدين والخدمات اللوجيستية.

ويقدم البرنامج حزمة من الخدمات لرواد الأعمال الصناعيين لدعمهم في مشاريعهم الناشئة من مراحل التأسيس الأولي وحتى الحصول على الاستثمارات اللازمة (الربط بالمستثمرين) وقرض الصندوق الصناعي، وسيتم تدريب المشاريع على الدراسات التسويقية وصناعة العلامة التجارية للمشاريع وإدارة الأزمات وحل المشكلات، بالإضافة إلى إدارة العلاقات الاجتماعية والشراكات وسيتم تقديم استشارات فردية في مجالات المالية والقانونية والغنية والامتياز التجاري والموارد البشرية.

وأكد «الصندوق» لـ«اليوم» أن البرنامج ينعكس على المستفيدين بعد الانتهاء منه، إذ سيتم تقديم المشورة اللازمة في مراحل إعداد المشروع ودراسة الجدوى لضمان استدامة المشاريع بعد الانتهاء من البرنامج، بالإضافة إلى الحصول على التدريب وورش العمل التي تدعم تطوير المشروع خلال فترة الالتحاق كما سيتم تقديم الإرشاد والاستشارات في المجالات الأساسية للمشاريع.

وأضاف: إنه سيتم ربط المشاريع بعد الانتهاء من البرنامج بشبكة من المستثمرين لاستيفاء شرط العلامة المالية والحصول على قرض الصندوق الصناعي، حيث يتم قبول طلب المستثمر للتقديم على قرض الصندوق الصناعي دون حاجة الإثبات الملاءة المالية بشرط أن يتوافر الإثبات بعد الحصول على التمويل الاستثماري، وأوضح أن برنامج حاضنة المشاريع الصناعية هو أول تعاون بين صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز التنموي والصندوق الصناعي، فيما نتطلع للتعاون في خلق المزيد من البرامج المشتركة المتنوعة الداعمة لتمكين القطاع الصناعي ورواد الأعمال الصناعيين في المملكة لتنويع الاقتصاد الوطني ومصادر الدخل.